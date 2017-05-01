ХАМАС відмовився знищувати Ізраїль і розірвав контакти з "Братами-мусульманами"

ХАМАС відмовився від планів по знищенню Ізраїлю. У новій доктрині руху, оприлюдненій в понеділок, 1 травня, в катарській Досі, кажуть, що при цьому представники руху відмовляють Ізраїлю у праві на існування.

Також в документі зазначається, що вони розривають контакти з асоціацією "Брати-мусульмани", яка заборонена в ряді країн, передає Reuters.

Відзначається, що тим самим ХАМАС має намір поліпшити відносини з арабськими державами і спробувати змінити ставлення до руху з боку європейських держав.