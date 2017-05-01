Тоні Блер повертається у «велику політику»

Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер оголосив про повернення в «велику політику». Причиною цього рішення він назвав стурбованість у зв'язку з виходом країни з Євросоюзу.

Брекзит дав безпосередню мотивацію для більш активної участі в політиці, - пояснив Тоні Блер свій намір в інтерв'ю газеті Міррор. За його словами, він не хоче - цитую - залишатися безмовним в історичний момент: це означало б, що мені немає діла до країни. А це не так. У зв'язку з цим Блер збирається взяти активну участь в спробах сформувати політичні дебати, а це значить, знову підключитися до політичного процесу. На початку цього року Блер заявляв, що британці повинні мати право на зміну своєї думки про вихід з ЄС і виступав за збереження членства країни в Євросоюзі. За його оцінкою, як вихід з об'єднаної Європи в цілому, так і укладення угоди про вільну торгівлю між ЄС і Великобританією зокрема, ризикують нанести королівству збиток.

Тоні Блер очолював британський уряд з 1997 року протягом десяти років.