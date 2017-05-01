У передмісті Пекіна згоріли відразу 12 туристичних автобусів

Дванадцять туристичних автобусів згоріли в результаті сильної пожежі в передмісті Пекіна. На щастя ніхто не постраждав. Інцидент стався в парку в десяти кілометрах від міжнародного аеропорту. Один з автобусів, який перебував на спеціальній стоянці, несподівано охопило полум'я. Вогонь швидко поширився і на сусідні туристичні шаттли. У ліквідації пожежі брали участь понад п'ятдесят одиниць техніки. Ведеться розслідування.