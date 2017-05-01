Конгрес США відмовився витрачати бюджетні гроші на мексиканську стіну Трампа

Конгрес США досяг домовленості щодо бюджету на поточний фінансовий рік. Однак для цього їм довелося піти на компроміси. Зокрема, на мексиканську стіну Дональда Трампа в списку витрат місця не знайшлося.

Раніше Трамп зажадав, щоб гроші на будівництво були виділені. Однак представники Білого дому анулювали дане рішення президента.

Як повідомляє ТАРС, були знайдені кошти на "збільшення витрат на оборону і охорону кордонів. На ці цілі додатково було виділено 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп обіцяв вирішити проблему міграції в США, зокрема, шляхом спорудження стіни на кордоні з Мексикою.