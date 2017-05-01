Канадські інженери будуватимуть у Латвії військове містечко

Канадські інженери будуватимуть у Латвії військове містечко

Канадські інженери прибули до Латвії для будівництва нової бази НАТО.

Джерело: Відомості

Група канадських інженерів прибула до Латвії для будівництва нової бази НАТО. Про це повідомляє телеканал CBC News.

За інформацією ЗМІ, 50 канадських військовослужбовців братимуть участь в будівництві "маленького містечка", в якому зможуть проживати понад 500 осіб. Будинки облаштують для проживання солдат:  побудують кухні, системи електро- і водопостачання, інтернет, спортзали, "які дозволять людям існувати протягом довгого терміну перебування в Латвії".

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