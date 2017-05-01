Канадські інженери будуватимуть у Латвії військове містечко
Канадські інженери прибули до Латвії для будівництва нової бази НАТО.
Група канадських інженерів прибула до Латвії для будівництва нової бази НАТО. Про це повідомляє телеканал CBC News.
За інформацією ЗМІ, 50 канадських військовослужбовців братимуть участь в будівництві "маленького містечка", в якому зможуть проживати понад 500 осіб. Будинки облаштують для проживання солдат: побудують кухні, системи електро- і водопостачання, інтернет, спортзали, "які дозволять людям існувати протягом довгого терміну перебування в Латвії".