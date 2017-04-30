У трьох десятках російських міст пройшла протипутінська акція «Набрид» (фото)
Затримано не менше 165 осіб.
У трьох десятках російських міст пройшли заходи під назвою «Набрид», організовані рухом «Відкрита Росія». Там, де влада їх дозволили, вони пройшли в формі мітингів, пікетів і ходів. Там, де акції не вдалося узгодити, люди прийшли в прийомні адміністрації президента, щоб передати листи Володимиру Путіну з проханням не обиратися на черговий термін.
У Москві акція пройшла спокійно, обійшлося без затримань. Але в ряді міст влада діяла більш жорстко. Всього, за даними порталу ОВС-Інфо, було затримано не менше 165 осіб, з них 115-в Санкт-Петербурзі. 16 затриманих залишилися на ніч у відділах поліції.
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