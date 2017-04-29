У Туреччині заблокували доступ до "Вікіпедії"
Турецька влада заявила про застосування адміністративних заходів по відношенню до сайту.
У Раді з інформаційних технологій і зв'язку Туреччини повідомили про блокування доступу до інтернет-енциклопедії "Вікіпедія".
"Відповідно до закону 5651, в результаті проведення технічної та юридичної оцінки Радою з інформаційних технологій і зв'язку застосовуються адміністративні заходи по відношенню до сайту wikipedia.org з 29 квітня", - заявили в Раді.
Раніше турецький закон 5651 "Про регулювання інтернет-мовлення" був розкритикований опозицією, що порушує свободу слова і обмежує право громадян на доступ до інформації.
Нагадаємо, в Туреччині пройшов референдум, за підсумками якого внесені поправки в конституцію.