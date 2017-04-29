У Бразилії автомобіль врізався у натовп протестуючих

Автомобіль протаранив протестуючих в штаті Сан-Паулу. Інцидент потрапив в об'єктив камери.

Натовп людей стояв на трасі неподалік від міста Сан-Жозе-дус-Кампус.

На записі зафіксовано, як машина таранить маніфестантів, які протестують проти реформ трудового законодавства і підвищення пенсійного віку, не даючи автомобілям проїхати по дорозі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в результаті наїзду постраждали дві жінки. Самого ж водія пізніше затримали.

В країні з середи проходять акції протесту після того, як парламент схвалив законопроект про зміну трудового законодавства.