Японія готується "до непередбачених обставин" після запуску ракети в КНДР. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає телеканал NHK.

Відзначається, що глава японського уряду доручив своїм підлеглим переконатися в безпеці морських і повітряних суден.

Також глава кабміну Японії заявив, що випробування балістичної ракети КНДР є грубим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела випробування пізно ввечері 28 квітня. Однак пуск балістичної ракети завершився невдачею.

Нагадаємо, що в минулому році КНДР провела два ядерні випробування і більше 20 пусків балістичних ракет. Раніше були оприлюднені кадри з випробуваннями водневої бомби, які були проведені в КНДР.