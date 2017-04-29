Бразилія: летять вітрини, палає транспорт

Справжнім побоїщем обернувся масштабний страйк в бразильському Ріо-де-Жанейро. Там зараз палахкотять автомобілі і автобуси, маніфестанти б'ють вітрини, громлять зупинки громадського транспорту, підпалюють сміттєві баки.

Поліції дозволено застосовувати сльозогінний газ і кийки, однак, незважаючи на жорсткі дії правоохоронців, взяти ситуацію під контроль поки не вдається.

Причина - трудова реформа, яка позбавляє держслужбовців частини соціальних пільг, і, що для бразильців теж важливо, скорочується обідня перерва з години до тридцяти хвилин.

І все ж. заворушення не змусили президента країни скасувати непопулярні заходи в економіці.

Президент Бразилії Мішель Темера не скасує реформи, що викликали масові протести. Про це йдеться в заяві адміністрації глави держави.

Напередодні в більшості районів країни пройшов загальнонаціональний страйк і маніфестації проти непопулярної пенсійної реформи. Великі міста виявилися паралізовані - групи людей перекрили залізничні й автомобільні дороги, через що багато хто не зміг дістатися до роботи.

У Ріо де Жанейро протестувальники підпалили автобусну станцію. Кілька автобусів повністю вигоріли. Протести супроводжувалися запеклими зіткненнями з поліцією. У Сан-Паулу мітингувальники закидали камінням будинок президента. Правда, глави держави в той момент не було вдома, він знаходився в столиці країни. Правоохоронці застосували спецзасоби, щоб розігнати людей.