В Китаї масово закриваються шкідливі заводи. В одній з провінцій вже позбулися 440 підприємств, робота яких завдає великого збитку навколишньому середовищу. Більшість виробництв знесли в перший же день кампанії. Щоб позбутися від старих будівель, використовувалася велика будівельна техніка, а для найбільших будівель застосували вибухівку.

Влада впевнена - закриття такого числа переробних заводів не вплине на забезпечення країни вугіллям і іншим паливом, так як мова йде в першу чергу про "погано організовані і несучасні" підприємства, інформують ЗМІ.