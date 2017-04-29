Північна Корея "заставить" США прискорити введення санкцій проти неї

Про це повідомляє Рейтер з посиланням на представника адміністрації президента. За його словами, ці заходи можуть торкнутися конкретних північнокорейських і китайських організацій. США також можуть провести нові військово-морські навчання і розмістити більше військових судів і літаків в регіоні в якості демонстрації сили. За словами джерела, запуск ракети - це свого роду «провокація» перед запланованими на 9 травня виборами президента Південної Кореї. Дональд Трамп, коментуючи випробування в Твіттері, розцінив їх як неповагу до Китаю і особисто голови Сі Цзіньпіну.

Запуск північнокорейської балістичної ракети, що відноситься, ймовірно, до класу ракет середньої дальності KN-17, був проведений цієї ночі недалеко від аеродрому Пукчхан. Він закінчився невдачею. Основна частина ракети, за даними розвідки США, впала приблизно в 35 кілометрах від аеродрому. Попереднє випробування в КНДР було проведено 15 квітня, в день народження засновника республіки Кім Ір Сена. Воно також завершилося невдачею.