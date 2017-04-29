Сьогодні в Росії пройде протипутінська акція під назвою «Набрид». Її проводить рух «Відкрита Росія». Захід заплановано в формі подачі особистих листів громадян із закликом до Володимира Путіна не балотуватися в президенти на черговий термін. На думку засновника руху Михайла Ходорковського, такий формат акції законом не заборонений і дозволить людям висловити свою думку. Політик розповів «Ехо Москви», що в тих містах, де влада не заборонила акцію, вона буде проходити з транспарантами і звуковою апаратурою. Там, де її не погодили, в тому числі в Москві, люди просто принесуть в президентські приймальні свої листи, написані в абсолютно довільній формі.

Крім того, рух «Відкрита Росія» заявив, що готовий «захищати в судах» тих, у кого виникнуть проблеми із законом після в акції «Набрид»

На цьому наголосив в ефірі «Ехо Москви» Михайло Ходорковський.