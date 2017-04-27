У Парижі пройшов марш "обурених поліцейських"

Від паризького кварталу Монпарнас вони пройшли пішки до центральної авеню Шанз-Елізе, де минулого четверга під час збройного нападу загинув їхній колега 37-річний Кзавьє Жюжеле.

А почалася акція зі хвилини мовчання і аплодисментів у пам‘ять про загиблого.

Говорить 53-річний поліцейський Брюно Перокон: “Жодного визнання нам ані за нашу роботу, ані за ризик, з яким ми маємо справу. Усюди ризик, і він зростає після інциденту з Куачі, “Батаклану” тощо. І от минулого тижня таке трапилося з нашим колегою.”

Минулого четверга озброєний Карім Шерфі розстріляв поліцейський патруль. Він вбив одного і поранив двох поліцейських. Нападника застрелили інші поліцейські, які перебували неподалік того місця, де стався інцидент.

Угруповання “Ісламська держава” узяло на себе відповідальність за цей теракт.