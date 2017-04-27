Дональд Трамп пропонує глобальне зниження податків

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа внесла пропозицію про скорочення податку на прибуток підприємств до 15 відсотків з нинішніх 35. Про це повідомляє телеканал CNBC, посилаючись на міністра фінансів США Стівена Мнучина.

На думку Мнучина, ця ініціатива Дональда Трампа може стати найбільшим зниженням податків і найбільшою податковою реформою в історії Америки.

Раніше американські засоби масової інформації повідомляли, що Трамп планує внести пропозицію про скорочення максимальної ставки корпоративного оподаткування.

Серед передвиборних обіцянок Дональда Трампа було повернення робочих місць і виробничих потужностей на територію Сполучених Штатів, нагадує інформаційне агентство REGNUM.

Через кілька днів після інавгурації президент Трамп підписав указ про будівництво стіни, щоб можна було боротися з нелегальною міграцією з Мексики. Трамп називав її однією із загроз добробуту американців.