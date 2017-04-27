У 2016 році притулок в Європі отримали 700 тис. біженців

Країни Європейського союзу минулого року надали право притулку близько 700 тисячам людей. Це удвічі більше, ніж у 2015 році, коли пристановище в ЄС отримали близько 330 тисяч осіб. Біженці найчастіше прибували до Швеції, Італії та Франції.

За даними агентства Євростат, право на притулок отримали, здебільшого громадяни Сирії та Іраку. Понад половина всіх осіб, які отримали притулок у 2016 році, походили з Сирії, кожен десятий з Іраку або Афганістану. Найбільші шанси отримати порятунок мали сирійці. Понад 98 відсотків заяв, які подали громадяни Сирії, були розглянуті позитивно. Найчастіше відмовляли надати право на притулок особам з Балкан та Південної Азії.