Вашингтон має намір посилити санкції відносно Пхеньяну.

Про це йдеться в спільній заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона, міністра оборони Джеймса Меттіса і глави національної розвідки Дена Коутса. Про нову стратегію президента Дональда Трампа було оголошено після зустрічі глави держави з американськими сенаторами. Згідно з цими даними, США мають намір активізувати дипломатичні кроки, спрямовані на припинення Пхеньяном реалізації його ядерної і ракетної програм, повідомляє агентство Reuters.