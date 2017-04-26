У Туреччині проходять масові затримання симпатиків Фетхуллаха Ґюлена
Затримано понад 800 осіб, в основному співробітники поліцейських структур.
У Туреччині пройшли масові затримання підозрюваних у звязках з ісламським проповідником Фетхуллахом Ґюленом.
Влада звинувачує його в організації спроби військового перевороту минулого літа. Як повідомляє телеканал NTV, затримано понад 800 осіб, в основному співробітники поліцейських структур.
Облави проходили вночі більш ніж в половині турецьких провінцій.