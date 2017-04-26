В ЄС прийняли остаточне рішення про скасування роумінгу

Представники урядів країн Європейського Союзу прийняли остаточне рішення про скасування плати за роумінг. Додаткові збори, що стягуються під час використання мобільних телефонів за кордоном в межах держав Спільноти, будуть скасовані від 15 червня, інформує Польське радіо.

Останньою ланкою в ланцюжку завдань, які потрібно було вирішити, щоб скасувати плату за роумінг, було визначення максимальних оптових цін, за якими між собою будуть розраховуватися європейські мобільні оператори.

«Рішення міністрів ЄС відкриває шлях до скасування роумінгу. Всі питання узгоджені», - запевнив віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп.

Європейська комісія, своєю чергою, пообіцяла контролювати оптовий ринок цін, які мобільні оператори будуть платити один одному за з'єднання, щоб виключити можливі зловживання.