Північна Корея провела масовані військові навчання з артилерійськими стрільбами

Майданчиком для репетиції артилерійського удару стали околиці портового міста Вонсан на східному узбережжі країни, - передає агентство Yonhap. Його джерела припускають, що на навчаннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин. Фахівці раніше передбачали, що в річницю заснування народної армії республіки Пхеньян може піти на чергові ядерні випробування, однак Міноборони обмежилося демонстрацією артилерійських стрільб. Нагадаю, двома тижнями раніше Північна Корея спробувала запустити балістичну ракету, однак експеримент зазнав невдачі: політ тривав більше п'яти секунд.

Після цього у Вашингтоні заявили про «кінець ери стратегічного терпіння» щодо КНДР і висловили готовність вирішити питання силою. До берегів Північної Кореї була спрямована авіаносна група ВМС США. Пхеньян, тим часом, в черговий раз оголосив про готовність перетворити Америку в попіл і нанести ядерний удар по Австралії.

Про готовність ввести нові санкції в разі нових ракетних випробувань КНДР заявила влада Китаю. У числі обмежувальних заходів Пекін називав значне скорочення поставок нафти.