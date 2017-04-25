Хакери понад сотню атакували штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона

З грудня минулого року зловмисники 160 разів намагалися зламати передвиборний сайт Макрона, дізналася компанія Trend Micro. Про результати її роботи пише агентство Associated Press. До серйозних наслідків їхні дії не привели, оскільки їх атаки виявилися невдалими. Як розповіли в японській компанії, хакери намагалися викрасти паролі працівників штабу французького політика, використовуючи підроблену інтернет-сторінку. У Trend Micro вважають, що це могла зробити група Pawn Storm.

Раніше японські фахівці вказували: Pawn Storm - інша назва об'єднання Fancy Bear, в яке, як вважають багато експертів, входять кращі російські хакери.

Нагадаємо, Емманюель Макрон разом з лідером «Національного фронту» Марін Ле Пен вийшов до другого туру виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня.