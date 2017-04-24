Кандидат в президенти Франції Макрон одружений зі своєю вчителькою

Після першого туру виборів президента у Франції лідирує 39-річний Еммануель Макрон. Політик - наймолодший з усіх кандидатів на цей пост, а його дружиною стала вчителька французької мови Бріжит Троньє, яка старша за свого чоловіка на 24 роки і 8 місяців.

Історія їхнього кохання схожа на сюжет мелодрами. У Троньє Макрон закохався ще будучи підлітком, в той час у неї вже було троє дітей. Жінка вела театральний гурток у приватній школі Ла-Провіденс в місті Ам'єн, а Макрон в шкільні роки мріяв стати актором.

Як повідомляє Mirror, їх відносини засуджували, однак він стримав своє слово, дане в 17 років, і у віці 30 років одружився на ній. І саме Бріжит Тронье розповіла журналістам про президентські амбіції свого чоловіка і, очевидно, готова взяти на себе роль першої леді Франції.

У квітні 2017 року в інтерв'ю BMFTV Еммануель Макрон ясно дав зрозуміти, що він і його дружина вирішили не мати дітей. Політик вже нерідний дід семи онуків і йому цього, ймовірно, поки достатньо.