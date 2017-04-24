У Франції підбили остаточні підсумки першого туру президентських виборів

Центрист Макрон посів перше місце за результатами вчорашнього голосування - у нього в активі 23,75 відсотків голосів французів. Втім, представник ультраправих Марін Ле Пен не сильно відстала від свого суперника - за неї проголосував 21,53 відсотка виборців. Згідно з підсумковими даними МВС Франції, явка виявилася досить високою і склала майже 79 відсотків.

Тепер Макрон і Ле Пен зустрінуться у другому турі виборів. Високі шанси на потрапляння туди мали ще два кандидата - екс-прем'єр Франсуа Фійон і лідер лівого руху «Нескорена Франція» Жан-Люк Маланшон. За кожного з них проголосував майже кожен п'ятий виборець. Проте, лідерам вони все ж трохи поступилися. Фійон вже визнав поразку і додав, що в другому турі голосуватиме за Макрона. Кандидата від руху «Вперед» також підтримали прем'єр Франції Бернар Казнєв і глава МЗС Жан-Марк Ейро.

Всього в першому турі французьких виборів брали участь 11 кандидатів. Другий тур відбудеться 7 травня.