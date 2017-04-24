Франція: Еммануель Макрон і Марін Ле Пен вийшли в другий тур

Еммануель Макрон і Марін Ле Пен вийшли до другого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 7 травня

Лідер руху «Вперед» отримав майже 24 відсотки голосів, а глава вкрай правого «Національного фронту» майже 22. Вперше в історії П'ятої Республіки до другого туру не змогли пробитися ні соціаліст, ні правоцентрист. Франсуа Фійон, який посів у підсумку третє місце з 20 відсотками голосів, закликав французів голосувати за Макрона. Це ж зробив і кандидат-соціаліст Бенуа Амон.

Другий тур президентських виборів має відбутися 7 травня.