Франція: Емманюель Макрон попереду президентської гонки

Кандидат у президенти Франції і лідер руху “Вперед!” Емманюель Макрон, за попередніми даними, випереджає усіх суперників у першому турі. Його прихильники не сумніваються, що 7 травня святкуватимуть остаточну перемогу і розраховують залучити на свій бік якомога більше виборців.

“Сьогодні до нас дослухалися, і це тішить. Сподіваюся, що за два тижні ми переконаємо людей підтримати нашу програму, аби вони зрозуміли, що обрання Макрона дійсно дасть шанс Франції і Європі”.

“Я не належу до руху “Вперед!”, однак він дійсно вселяє у мене надію. Тому я і прийшов сюди цього вечора, щоб поділитися цією надією і бажанням побачити, як наша країна, нарешті, справді об‘єднається навколо людини, яка представлятиме і лівих, і правих, і подолає усі розколи”.

“Це оновлення, яке нам так потрібне, щоб суспільство стало відкритим для усіх і динамічним перед лицем майбутніх викликів”.

Якщо Макрон дійсно стане президентом Франції, то на його новостворену політичну силу чекатимуть непрості вибори до парламенту у червні.

З Парижа передає кореспондент euronews:

“Прихильники Емманюеля Макрона не сумніваються у його перемозі у другому турі. Проте кампанія ще триває. Потрібно об‘єднати прихильників і організувати роботу так, щоб керувати країною, не порушуючи обіцянки порвати із системою.”