Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом
Силовий варіант буде застосований, якщо Канберра продовжить проводити проамериканську зовнішню політику.
Приводом для жорстких заяв представника північнокорейського МЗС стало недавнє інтерв'ю міністра закордонних справ Австралії Джулії Бішоп. Вона назвала ядерну програму КНДР «серйозною загрозою» для своєї країни.
Після цього в північнокорейських ЗМІ була опублікована стаття представника МЗС Північної Кореї з погрозами на адресу Австралії. Канберру попередили про наслідки «слідування за США в ізолюванні і придушенні КНДР». Такий вчинок був названий «суїцидальних актом потрапляння в зону ядерного удару стратегічних сил Північної Кореї», передає ABC.
Бішоп уже відповіла на ці коментарі, повторивши, що північнокорейський режим несе загрозу для сусідів, а в перспективі - і для більш віддалених країн. Глава австралійського МЗС також порадила КНДР зосередити зусилля на підвищенні добробуту своїх громадян, а не створенні зброї масового ураження.
Обстановка на Корейському півострові загострилася в останні тижні після випробування балістичних ракет і жорстких заяв США на адресу Пхеньяна.