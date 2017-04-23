У містах світу пройшли «Марші вчених»

Акції були приурочені до Міжнародного Дня Землі. У числі їх цілей - звернути увагу громадськості на стан навколишнього середовища, а також на захист міжнародного наукового співтовариства. Одна з наймасштабніших акцій відбулася у Вашингтоні. За словами організаторів, вона не спрямована проти нового президента, хоча і є реакцією на дії його адміністрації.

Раніше Дональд Трамп висловлював сумніви в науковій обгрунтованості концепції глобального потепління. Він уже скасував колишні правила для гірничодобувних компаній, спрямованих на захист екології. А в суботу американський лідер заявив, що турбота про навколишнє середовище не повинна супроводжуватися непотрібними фінансовими витратами.