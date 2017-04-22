Безпрецедентний вирок: суд Італії визнав вплив мобільного на виникнення пухлини

Суд в Італії виніс безпрецедентний вирок, постановивши, що існує зв‘язок некоректного використання мобільного телефону і виникнення пухлини мозку.

Йдеться про справу 57-річного Роберто Ромео. Протягом 15 років чоловік розмовляв по мобільному не менше трьох годин на день. Вибору не було, каже Ромео, цього вимагала його робота.

Постраждалий вважає, що люди повинні більше знати про те, як користуватися мобільним: “Не було жодних попереджень. Ніхто не казав, що не варто підносити телефон до себе надто близько, ніхто не радив розмовляти по гучному зв‘язку чи робити короткі дзвінки. Ніхто про це не попереджав. Ми телефонували щоразу, коли виникала необхідність.”

Роберто Ромео відчув нездужання кілька років тому: йому заклало праве вухо. Пухлина виявилася доброякісною, але довелося видалити слуховий нерв. Внаслідок цього чоловік тепер не чує правим вухом.

Ось думка фахівця, наукового співробітника італійського Інституту здоров‘я, Алессандро Полікетті: “Сукупність досліджень на цю тему не дозволяє зробити висновок, що мобільні телефони можуть викликати онкологічні захворювання, що існує причинно-наслідковий зв‘язок між використанням мобільного і виникненням пухлини головного мозку або інших пухлин”.

Згідно з вердиктом італійського суду, держава зобов‘язана виплачувати постраждалому Роберто Ромео щомісяця 500 євро пенсії за інвалідністю. Цим повинен опікуватися Інститут страхування від нещасних випадків на роботі, інформує Євроньюс.