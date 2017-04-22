Росія стягує військо до кордону з Північною Кореєю

Ситуація навколо Північної Кореї серйозно загострилась, і західні експерти вважають, що Пхеньян впритул підійшов до створення міжконтинентальних балістичних ракет. До узбережжя Корейського півострова спрямовано три ударні групи американського війська.

А нещодавно, напередодні можливих ударів США на Північну Корею, було оприлюднено любительські зйомки пересування російської військової техніки залізницею, у тому числі і систем ППО до кордону з Північною Кореєю.

“Питання дислокації та передислокації війська всередині країни не стосуються категорії громадських питань. Будь-яка країна у вилаштовуванні власної безпеки реагує на зміни міжнародної ситуації”, – так відреагувавпрес-секретар президента Росії Дмтро Пєсков на прохання журналістів прокоментувати ситуацію, інформує Євроньюс.