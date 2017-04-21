Кейт Міддлтон почувається самотньою

Дуже багато жінок в перші після народження дитини місяці відчувають себе відрізаними від суспільства, так як весь свій час віддають дитині. Вчора Кейт Міддлтон під час зустрічі з групою активісток, які відкрили сайт для допомоги і спілкування матерів, зізналася, що відчуває ті ж почуття.

«Часом мені буває дуже самотньо. Мені здається, що я перебуваю в ізоляції. Але насправді так багато мам у всьому світі проходять через це, - сказала герцогиня. - І я вважаю, що жінкам потрібно підтримувати один одного, розповідати, що в цьому почутті немає нічого страшного». Кейт також порадила не соромитися звертатися до фахівців, коли новоспечену матір захоплюють почуття туги, тривоги або навіть ненависті. Все це може говорити про післяпологову депресію, з якою далеко не всім жінкам вдається впоратися самим, без допомоги психотерапії.

Деякий час назад Міддлтон поділилася з громадськістю, що після появи на світ первістка принца Джорджа у неї самої була депресія, подолати яку їй допомогли лікарі. А зараз Кейт анонімно відвідує сайти для молодих мам, де вона може поділитися своїми проблемами, запитати поради або просто обговорити радості материнства.