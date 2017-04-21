У США поліція заарештувала десятирічного хлопчика-аутиста, який ударив педагога

Поліцейські американського штату Флорида просто в школі наділи наручники на 10-річного Джона Бенджаміна Хейгуда, який страждає на аутизм. Хлопчика звинуватили в тому, що кілька місяців тому він вдарив ногою педагога, який займався з ним.

Інцидент між педагогом і Хейгуд стався ще в жовтні 2016 року. Повідомляється, що хлопчик, якого вчитель намагався закликати до порядку за неналежну поведінку в класі, не тільки штовхнув педагога, але і подряпав його. Після цього на Джона Бенджаміна завели справу про напад, але його сім'ю про це не поінформували.

Джон Бенджамін після даного випадку не ходив в школу, займаючись вдома за індивідуальною програмою. 12 квітня його викликали до навчального закладу для проходження стандартного тесту. Там його й побачив потерпілий учитель, який і викликав поліцію, повідомляє Washington Post.

Приїхавши поліцейські наділи на дитину наручники і відвезли у відділок, де він і провів ніч. Незважаючи на те, що мати хлопчика повідомила правоохоронцям, що її син є аутистом, їй не дозволили його супроводжувати.

У прокуратурі штату повідомили, що при подальшому розслідуванні справи спеціальні обставини здоров'я хлопчика будуть обов'язково прийняті до уваги. Громадські організації, які надають допомогу хворим на аутизм, вже обіцяли надати родині Хейгуд будь-яку підтримку, в тому числі юридичну.