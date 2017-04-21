У Білорусі розслідують факт систимного голодування дітей у дитячих закладах

У Білорусі розслідують факт систимного голодування дітей у дитячих закладах

У Білорусі було виявлено майже 100 дітей, які регулярно недоїдали у сиротинцях столиці- Мінську.

Джерело: Відомості

Цей факт спричинив проведення розслідування і викликав занепокоєння місцевої громадськості.

Слідчі, лікарі та представники сиротинців оприлюднили дані, згідно з якими, діти перебували у подібних умовах упродовж років. Деякі з них мали вагу до 15 кг.

Влада Білорусі розпочала розслідування причин подібної ситуації, коли діти-сироти зазнавали недоїдання та були занедбаними.

Кількох директорів білоруських сиротинців було звільнено з посад.

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