У Білорусі розслідують факт систимного голодування дітей у дитячих закладах
У Білорусі було виявлено майже 100 дітей, які регулярно недоїдали у сиротинцях столиці- Мінську.
Цей факт спричинив проведення розслідування і викликав занепокоєння місцевої громадськості.
Слідчі, лікарі та представники сиротинців оприлюднили дані, згідно з якими, діти перебували у подібних умовах упродовж років. Деякі з них мали вагу до 15 кг.
Влада Білорусі розпочала розслідування причин подібної ситуації, коли діти-сироти зазнавали недоїдання та були занедбаними.
Кількох директорів білоруських сиротинців було звільнено з посад.