У США готуються заарештувати Ассанжа

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс заявив, що арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа є пріоритетом для Вашингтона.

"Ми вже почали нарощувати наші зусилля, і всякий раз, коли це буде можливо, будемо намагатися відправити деяких людей до в'язниці", - заявив він CNN.

За даними видання The Washington Post, Вашингтон підготував меморандум із звинуваченнями проти Ассанжа, а також інших співробітників сайту. Їм ставиться крадіжка державної власності, а також порушення закону про шпигунство. За відомостями газети, відповідний документ існує поки в чорновому вигляді, не є повним і повинен пройти схвалення керівництвом Мін'юсту Америки.

Нагадаємо, розслідування проти Ассанжа і його ресурсу ведеться з 2010 року. Приводом до нових звинувачень стала інформація про те, що WikiLeaks нібито допомагав Едварду Сноудену в публікації секретних матеріалів Агентства національної безпеки.