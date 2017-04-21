США перевірять виконання Акту Магнітського

Про це йдеться в листі американського президента Дональда Трампа, який він направив до Конгресу. Президент повідомив, що доклав до свого послання первинну інформацію про виконання Акту Магнітського. Поки цей документ не публікується.

Акт Магнітського дозволяє вводити санкції щодо громадян інших країн, замішаних, на думку Вашингтона, в корупції або порушенні прав людини, інформують ЗМІ.