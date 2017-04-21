За 2 дні до виборів у Франції Марін Ле Пен втрачає позиції в рейтингу популярності

За 2 дні до виборів у Франції лідер партії Національний Фронт Марін Ле Пен втрачає позиції в рейтингу популярності. Згідно з останніми опитуваннями, на які посилається агентство Рейтер, Ле Пен втратила 1,5 відсотка і зараз в першому турі за неї готові проголосувати 21,5 відсотка опитаних. У свою чергу, додали колишній прем'єр Франції Франсуа Фійон і лідер руху «Не підкорити Франція» Жан Люк Меланшон. За них готові проголосувати приблизно по 20 відсотків. Очолює гонку колишній міністр економіки Еммануель Макрон, результат якого не змінився 24 відсотки.