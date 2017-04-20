Північна Корея попереджає США про "суперпотужний попереджувальний удар"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на газету Трудової партії КНДР "Нодон Сінмун".

Після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати шукають способи, щоб чинити тиск на Північну Корею через її ядерну програму, в центральному друкованому органі КНДР опублікували попередження про превентивний ядерний удар по базах США в Південній Кореї і на континентальній частині Америки.

"У разі нашого суперпотужного попереджувального удару будуть повністю і негайно знищені не лише збройні сили американських імперіалістів у Південній Кореї і прилеглих районах, але й континентальна частина США. Вони перетворяться на попіл", - йдеться у виданні.

Нагадаємо, США зайняли жорстку лінію відносно КНДР, яка відкинула вмовляння єдиного головного союзника Китаю з ядерної та ракетної програми в порушення санкцій Ради безпеки ООН.

Північна Корея регулярно загрожує знищити Японію, Південну Корею і Сполучені Штати та не вгамовується у своїй войовничості після невдалого ракетного випробування у неділю, наступного дня після демонстрації на величезному екрані ракет на параді в Пхеньяні.

Тим часом Північна і Південна Корея технічно все ще в стані війни, оскільки їх конфлікт 1950-53 рр. закінчився перемир'ям, а не мирним договором.