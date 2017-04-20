В Японії грабіжники відібрали у перехожого три з половиною мільйона доларів

З місця події троє грабіжників зникли на мікроавтобусі. Поліція переслідує зловмисників.

Пограбування сталося поруч з банком, де працює потерпілий. Здобиччю грабіжників стали 380 мільйонів йєн. В Японії найбільшою купюрою є 10 тисяч йєн. Якщо вся сума була купюрами із зображенням птаха-фенікса і храму Бедо-ін, то це 38 тисяч купюр.