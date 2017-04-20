Адміністрація Трампа повністю перегляне політику щодо Ірану, - Тіллерсон

У спонсоруванні тероризму і провокаціях звинуватив Тегеран державний секретар Сполучених Штатів. Рекс Тіллерсон також розкритикував угоду про мирний характер ядерної програми Ірану, укладену за участю адміністрації Барака Обами. Про непередбачений виступ очільника американської дипломатії Державний департамент повідомив менш, ніж за годину до його початку.

“Докази очевидні: провокаційні дії Ірану загрожують Сполученим Штатам, регіону і світові. Як я вже зазначив, адміністрація президента Трампа нині повністю переглядає політику щодо Ірану. Щойно ми зробимо висновки, виклики з боку Ірану отримають чітки відповіді”.

За словами Тіллерсона, Тегеран, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, і далі розробляє балістичні ракети та випробовує їх. Також Ісламська республіка підтримує жорстокий режим президента Ассада у Сирії, затягуючи конфлікт, внаслідок якого загинули близько півмільйона сирійців.