ЦРУ шукає в своїх рядах інформатора WikiLeaks

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє телекомпанія CBS. Згідно з цими даними, в розслідуванні також бере участь ФБР. За відомостями спецслужб, підозрюваний є або штатним співробітником ЦРУ, або приватним підрядником. У повідомленні уточнюється, що доступ до відомостей, оприлюднених на початку березня WikiLeaks, мали кілька сотень людей і слідчі перевіряють кожного з них.