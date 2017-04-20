ЦРУ шукає в своїх рядах інформатора WikiLeaks

ЦРУ шукає в своїх рядах інформатора WikiLeaks

За відомостями спецслужб, підозрюваний є або штатним співробітником ЦРУ, або приватним підрядником.

Джерело: Відомості

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє телекомпанія CBS. Згідно з цими даними, в розслідуванні також бере участь ФБР. За відомостями спецслужб, підозрюваний є або штатним співробітником ЦРУ, або приватним підрядником. У повідомленні уточнюється, що доступ до відомостей, оприлюднених на початку березня WikiLeaks, мали кілька сотень людей і слідчі перевіряють кожного з них. 

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