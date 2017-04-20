Сирійська влада в цілях безпеки переміщує свої літаки ближче до російської військової бази «Хмеймім»

Про це повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на військові джерела в США. За їхніми даними, президент Сирії Башар Асад таким чином шукає захисту у Кремля. У Дамаску вважають, що близькість російської бази змусить Пентагон утриматися від подальших ударів.