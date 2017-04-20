ЗМІ: План втручання Москви в американські вибори розробив Російський інститут стратегічних досліджень

План втручання Москви в американські вибори, за даними спецслужб США, розробив Російський інститут стратегічних досліджень. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на кількох колишніх і діючих американських чиновників. Згідно з цими даними, в РІСД були створені два документа з пропозиціями про пропаганду в рамках кампанії з виборів президента США. Один проект передбачав підтримку в соцмережах і підконтрольних Кремлю міжнародних ЗМІ кандидата з більш м'якою політикою щодо Росії. Інший - дискредитацію Хілларі Клінтон, стверджують джерела.

Російський інститут стратегічних досліджень був створений в 90-х роках за указом президента.