Марін Ле Пен у разі перемоги на виборах пообіцяла ввести жорсткий прикордонний контроль

Марін Ле Пен у разі перемоги на президентських виборах у Франції пообіцяла ввести жорсткий прикордонний контроль

За словами кандидата, це перший крок, який вона хотіла б зробити на посаді глави держави. «Саме французам належить вирішувати, хто має право селитися в країні», - сказала Ле Пен. Політик має намір сприяти найму на роботу в країні переважно французів, виділенню родинних допомог в основному французьким сім'ям. Також, на думку кандидата, у Франції необхідно заборонити діяльність Союзу ісламських організацій.

Заяви пролунали в Марселі на мітингу, який був заявлений як останній у передвиборній кампанії Марін Ле Пен.