КНДР продемонструвала ядерний удар по США (відео)

У Північній Кореї в ході святкового концерту, присвяченого 105-річчю від дня народження Кім Ір Сена - дідуся нинішнього лідера КНДР, на спеціальному екрані транслювався відеоролик з імітацією ракетного удару по США, повідомляє "Ренхап".

На кадрах відображено, як північнокорейський снаряд перетинає океан і завдає удар по одному з міст Сполучених Штатів. Закінчується запис сценою, в якій американський прапор показують на тлі кладовища.

Крім цього, на святковому концерті прозвучали пісні, що прославляють пуски ракет. В одній з композицій прозвучали такі рядки: "ракета Тепходон подібна блискавці і готова кинути виклик імперіалізму".

Варто відзначити, що відносини на Корейському півострові загострилися на початку 2016 року. Тоді Пхеньян здійснив ядерне випробування, а потім запустив балістичну ракету зі штучним супутником Землі. У вересні 2016 року Північна Корея провела ще одні ядерні випробування. Крім того, протягом року було здійснено близько 20 ракетних випробувань.

А в середині березня 2017 року стало відомо про невдалий пуск Пхеньяном ракети, тип якої не визначений, в повіті Сінпхо провінції Південна провінція Хамгьон. Експерти сходяться на думці, що КНДР може до 25 квітня, коли відзначається річниця створення Корейської народної армії, провести шосте ядерне випробування або пуск ракети.

І саме зараз до Корейського півострова спрямована американська авіаносна група. Як дізналися американські ЗМІ, такі заходи Вашингтон прийняв "у відповідь на останні провокації з боку Північної Кореї".