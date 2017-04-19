У США судять сина російського депутата за кібершахрайство

Як повідомляє РІА, Роман Селезньов - син депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова, написав 11-сторінковий лист суду, в якому у всьому зізнався, і попросив вибачення за свої дії. «Сподіваюся, що я одного разу вийду з в'язниці. Я буду дуже багато працювати, щоб заплатити мій борг жертвам і суспільству. Я буду чесно працювати», - пообіцяв Селезньов.

Раніше його визнав винним суд присяжних. За даними прокуратури, хакер завдав шкоди на 170 мільйонів доларів. Вирок повинен бути оголошений 21 квітня. При цьому прокурори заявляють, що росіянин раніше відмовлявся співпрацювати зі слідством, а його визнання - вже після рішення суду присяжних - не варто брати до уваги.