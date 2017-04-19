Американські винищувачі піднялися на перехоплення російських "Ведмедів" біля Аляски

Ту-95 за натівською класифікацією називається "Ведмідь". Це російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, найшвидший у світі літак з гвинтовими двигунами.

Американські літаки вилетіли назустріч двом російським Ту-95 ввечері 17 квітня, повідомляє РІА Новини. Російські ракетоносці, здатні нести ядерні боєзаряди, перебували в 100 морських милях від берега США (острова Кодьяк) в міжнародному повітряному просторі.

Американська розпізнавальна зона ППО охоплює 200 морських миль (320 кілометрів) від узбережжя США. Тут американські військові відстежують переміщення повітряних суден і вимагають сповіщати їх про курс. Чи сповістили про свій курс російські літаки - не відомо.

Винищувачі та літак раннього радіолокаційного виявлення E-3 супроводжували російські стратегічні бомбардувальники до тих пір, поки вони не покинули американську зону відповідальності.