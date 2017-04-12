Росія намагалася ввести в оману світову спільноту щодо застосування хімічної зброї в Сирії

Росія намагалась посіяти сумніви серед світової спільноти щодо хімічної атаки в провінції Ідліб 4 квітня, вважають у спецслужбах США. Там переконані, що напад із використанням зарину був здійснений режимом Асада.

Сполучені Штати Америки впевнені, що хімічна атака на сирійське місто Хан-Шейхун 4 квітня була здійснена режимом Башара Асада, ідеться в доповіді американських спецслужб, яка була опублікована у вівторок, 11 квітня. При цьому в США переконані, що сирійський режим і його головний союзник - Росія - намагалися ввести в оману світову спільноту в питанні про те, хто несе відповідальність за застосування хімічної зброї.

Росія поширює суперечливі твердження, щоб "посіяти сумніви серед світової спільноти", ідеться в документі. У ньому, зокрема, зазначається, що спочатку Кремль називав інформацію про хіматаку в провінції Ідліб фальшивою, а потім стверджував, що причина масового отруєння людей - авіаудар по складу з хімічною зброєю, який нібито перебуває під контролем повстанців.

Як заявило виданню The New York Times джерело в Білому домі, метою російської влади є приховати вину режиму Башара Асада в газовій атаці. Разом з тим офіційний представник Білого дому Шон Спайсер та інші співрозмовники видання відмовилися коментувати раніше оприлюднену інформацію про те, що Москва заздалегідь знала про підготовку використання хімічної зброї.

Під час хімічної атаки в місті Хан-Шейхун був використаний газ зарин, упевнені в США. За версією американських спецслужб, Сирія спланувала цю атаку у відповідь на наступ повстанців у провінції Хама, сказано в доповіді.