В Африці почастішали випадки використання неповнолітніх у ролі смертників

Йдеться про радикальне ісламістське угруповання “Боко Харам”, яке діє на територіях Нігерії, Камеруну, Чаду та Нігеру. Торік за цей же період сталося лише 9 подібних випадків. Причому використання дітей ісламістами – лише половина проблеми, кажуть в UNICEF.

“На цих дітях висить тавро злочинців, які пішли проти власної громади. Це неприйнятно. Проблема із тавруванням і відторгненням у тому, що діти потрапляють в ізоляцію. Іноді у них не залишається іншого виходу як повернутися до “Боко Харам”, - розповідає Фатіма Ібрагім, представниця UNICEF у Нігерії.

“Боко Харам” бореться проти світської освіти та західного способу життя вісім останніх років. Від рук організації загинули 20 тисяч людей, безліч – опинилися в полоні. Найвідомішим стало викрадення бойовиками 200 учениць жіночої школи. Бранців використовують як рабів, в тому числі сексуальних, змушують воювати та брати участь у терактах.