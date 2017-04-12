Дональд Трамп назвав Башара Асада твариною

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox Business дозволив собі образливі висловлювання на адресу президента Сирії Башара Асада.

Коментуючи раніше нанесений США ракетний удар по авіабазі сирійських ВВС, Трамп сказав: "Якби Росія не підтримувала цю тварину, то не було б проблеми".

Також додав, що удар по Сирії повинна була нанести попередня американська адміністрація на чолі з Бараком Обамою.

У ніч на 6 квітня США завдали ракетного удару по авіабазі Шайрат в сирійській провінції Хомс. Причиною цього Вашингтон назвав турботу про національні інтереси: саме з цього аеродрому була проведена хіматака на Ідліб.