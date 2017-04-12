Засуджені в Бразилії влаштували бунт, є загиблі

Ув'язнені в бразильській в'язниці Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira в штаті Мату-Гросу влаштували бунт. Про це повідомляє агентство AP.

В результаті інциденту загинули п'ятеро людей. Четверо ув'язнених загинули від вогнепальних поранень, ще один помер від серцевого нападу.

У даний час влада веде переговори з ув'язненими. За попередніми даними, зіткнення сталися між ворогуючими бандами.