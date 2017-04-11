Мешканка Огайо згвалтувала і обікрала таксиста

Інцидент стався ще 28 січня, але в ЗМІ ця інформація з'явилася тільки зараз. Про це повідомляє Daily Mail.

23-річна мешканка Фрімонта Бріттані Картер разом з двома співучасниками викликала таксі. Під час поїздки один з пасажирів приставив ніж до горла водія, а Бріттані в цей час зробила дії сексуального характеру. Як повідомляє видання, після цього молоді люди забрали з кишені жертви 32 долари і зникли.

Потерпілий звернувся в поліцію, після чого дівчину затримали. Уточнюється, що раніше зловмисницю притягували до відповідальності за незаконне зберігання та розповсюдження героїну. Зараз вона знаходиться у в'язниці округу Хенкок з правом звільнення під заставу в розмірі 60 тисяч доларів.

Другий учасник опізнаний і знаходиться в розшуку, однак особу третього нападника встановити поки не вдалося.